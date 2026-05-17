お笑いコンビ「ダブルヒガシ」の大東翔生（33）が17日放送のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）に出演。仲良し軍団メンバーの“明暗”を語った。

この日は豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラ、バッテリィズ・エースとの若手芸人軍団「ギャンしょいエース」として登場。ギャンブルを趣味にする軍団のきずなをアピールした。

MC・東野幸治から「エースがM-1で結果残したやん。うれしかった？ジェラシー？」と問われ、大東は「いや、めちゃくちゃうれしかったですね、やっぱ」と返答。「ここまで跳ねるとは思わなかったんで…びっくりしたのが正直ですね」とも話した。バッテリィズは「M-1グランプリ2024」で準優勝し、その後東京進出。バラエティー番組やCMに引っ張りだこの売れっ子となった。

対して、「ギャンブルゴリラのやんわりM-1はどうやったん？」と東野。豪快キャプテンは昨年のM-1で決勝進出し、優勝候補との呼び声も高かったが6位に。山下の異常な緊張ぶりによる早口が話題になった。

大東は「後輩2人と僕で、家で見てたんですよ。後輩はたくろうにかわいがってもらってて、たくろうのネタ終わりで“やった！やった！”って泣いてて」と回想した。

その後、「豪快キャプテンがネタやったら…1.8倍速ぐらいやったですよね、漫才は」と評し、「速いぃぃ！もっとオモロイのに…」と別の涙を流した？ことを振り返り、笑わせていた。