伊藤美来が、2026年10月に迎えるソロアーティストデビュー10周年プロジェクトの構想を発表。本人が制作宣言をしていた5thアルバムのタイトルや、ベストアルバムの収録内容が公開され、インストゥルメンタルアルバムを配信リリースすることを発表した。

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本情報は、本日5月17日に川口総合文化センター リリア フカガワみらいホールで開催された初のオーケストラコンサート『伊藤美来 Orchestra Concert～Prologue to the 10th Anniversary～』の昼の部の最後に発表されたもの。

5thアルバムのタイトルは『39rpm』（さんきゅーあーるぴーえむ）に決定。本作に収録される新曲は、伊藤が作詞、睦月周平が作曲をそれぞれ担当する。発売日などの詳細は追って発表される。

また、ベストアルバムは2枚組となり、2026年秋以降にCDリリースを予定している。同アルバムに選曲した楽曲を収めたインストゥルメンタルアルバムは、配信限定となる。

（文＝リアルサウンド編集部）