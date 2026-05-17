タトゥー除去から家庭の事情、プライベートまで…常に“解釈”を求められる韓国女優ハン・ソヒの現在

「着ているのか、脱いでいるのか」。街中で偶然捉えられた女優ハン・ソヒのプライベートな姿に対し、そのような反応が巻き起こっている。

【写真】ハン・ソヒだけじゃない…“タトゥー後悔”に苦しむ韓国美女スター

最近、韓国のオンラインコミュニティにおいて、ソウル漢南洞（ハンナムドン）で友人と共に歩くハン・ソヒの映像が拡散された。

映像の中の彼女はマスクで顔を隠していたものの、際立った小顔やスタイルの良さ、独特なオーラから、周囲の通行人にはすぐに気づかれたようだ。

彼女は黒のホットパンツに丈の短いノースリーブを合わせ、白いカーディガンを羽織るというよりは腕に引っかけるようなスタイルで歩いていた。サインを求める市民にも快く応じ、「撮影中か」という問いに対しては「友人と旅行に来た」と答えている。

この様子を見たネットユーザーの反応は二分された。

「本当に肌が白い」「堂々としていて格好いい」「実物も美しい」「テレビからそのまま出てきたようだ」といった称賛の声が上がる一方で、「カーディガンを着たいのか脱ぎたいのか」「露出が激しすぎる」「注目を集めるためにあえてそのような格好をしているのか」といった批判的な意見も出た。

ただ友人と街を歩いていただけではあるが、この激しい賛否の分かれ方こそが、現在のハン・ソヒという存在を象徴しているのかもしれない。

ハン・ソヒ（写真提供＝OSEN）

ハン・ソヒは、単に「容姿端麗な女優」として片付けられるタイプではない。

彼女は常に、どこか強さと危うさを同居させている。清純なイメージで好感度を得る女優というより、ファッションやタトゥー、SNSでの発言、恋愛、さらには複雑な家庭環境まで含め、見る側が何かしらの意味を読み取りたくなる女優だ。

今回の漢南洞での映像も同様である。

本来、私服は個人の自由であり、友人と過ごす時間は彼女にとってオフのひとときだろう。しかし、ハン・ソヒの場合はそのオフの姿すらもコンテンツ化されてしまう。マスクをしていても正体が明かされ、服装が拡散され、称賛と批判が同時に渦巻く。

スターである以上、私生活での服装が注目されることは避けられない。特に彼女のように、ビジュアルと雰囲気で強烈な印象を残してきた表現者であればなおさらだ。

ただ、彼女への注目はいつも単純な称賛だけでは終わらない。

「堂々としていていい」と好意的に受け止められる一方で、「露出が強い」と眉をひそめられる。「自由で格好いい」と見られる一方で、「わざと注目を浴びようとしている」と疑われる。

つまりハン・ソヒは、静かに好感度を積み上げる存在というより、賛否両論を丸ごと引き受けることでその存在感を強める「賛否型スター」といえる。

ハン・ソヒ（写真提供＝OSEN）

その傾向は、ここ数年の騒動でも浮き彫りになっている。

象徴的なのが2024年の熱愛騒動だ。ハン・ソヒは同年3月、俳優リュ・ジュンヨルとの交際を認めたが、彼の元恋人であるGirl's Day出身ヘリによるSNSへの投稿をきっかけに、いわゆる「乗り換え恋愛」の疑惑が浮上した。

ハン・ソヒはその後、SNSを通じて疑惑を否定する反論を展開した。一度は事態が収束したかに見えたが、再び長文を投稿したことでさらなる批判を浴びる結果となった。最終的に、二人は熱愛を認めてからわずか2週間で破局に至っている。

この一連の流れで、ハン・ソヒのイメージは大きく揺れ動いた。彼女は沈黙してイメージを守るよりも、自らの言葉で反応する道を選んだ。その姿勢が支持されることもあれば、逆に「過剰な反応だ」と受け取られることもあった。

ハン・ソヒ（写真提供＝OSEN）

その後も、彼女のSNSは何度も話題の中心となった。

フランスの美術大学に合格したものの、留学費用が足りずに断念したという過去の発言をめぐっては、金額や説明の矛盾を指摘する声が上がった。ハン・ソヒはSNSで、番組の編集によって誤解を招いたという趣旨の釈明をしたが、それが今度は番組スタッフに責任を転嫁したように捉えられ、議論が再燃した。

当時、韓国メディアは、彼女が「SNSを通じてセルフブランディングを行ってきた一方で、SNSによってイメージに打撃を受けている」と指摘した。実際、ざっくばらんな交流でファンとの距離を縮めてきた彼女の率直さが、かえって騒動を拡大させる場面も見受けられた。

また、裏アカウントに関する疑惑も取り沙汰された。リュ・ジュンヨルの元恋人へ悪質なコメントを書き込んだアカウントが、ハン・ソヒのサブアカウントではないかという疑いである。

所属事務所は事実無根であると否定したが、親しい女優仲間がそのアカウントをフォローしていたことなどから、ネット上では一時的に騒ぎが広がった。

他にも、タトゥーに対する世間の反応は根強い。

4月に公開された近況写真では、トップスの下からのぞくタトゥーが「本物か、ステッカーか」と大きな関心を集めた。

ハン・ソヒはデビュー後、かつて入っていたタトゥーを多額の費用をかけて除去したことで知られている。それだけに、再びタトゥーが確認されたこと自体が大きなニュースとなったのだ。

かつて彼女は、タトゥーを消したことについて、過去の自分も今の自分も変わらないとしたうえで、仕事上の制約に合わせて変化しただけだと語っていた。彼女にとってタトゥーは、過去と現在、そして世間の視線が交差する象徴のようなものとして扱われてきた。

ハン・ソヒ（写真提供＝OSEN）

年齢に関する公表内容の変化も話題となった。

2024年には、彼女の実際の誕生年が1994年ではなく1993年であったことが明かされた。所属事務所は、幼少期に母親が指名手配されたことで急な移住を余儀なくされ、学業を一時中断したため、再入学した経緯があると説明した。

ハン・ソヒは過去にも、母親の債務問題や詐欺疑惑などに何度も巻き込まれており、そのたびに自らの過酷な家庭環境を説明しなければならなかった。本人の落ち度ではないにもかかわらず、家族の問題が常に彼女の影として付きまとっている。

この件に関しては、ネット上で同情や応援の声も多く上がった。彼女の人生には、単なる「自由奔放なスター」という言葉だけでは語り尽くせない背景があることが改めて認識されたからだ。

だからこそ、彼女に向けられる視線は複雑なものになる。ハン・ソヒは、現代の韓国芸能界において最も多様な「解釈」をされる女優の一人といえるだろう。

今回の漢南洞での映像が議論を呼んだのも、単に露出の問題だけではないはずだ。ハン・ソヒという存在自体が、もともと称賛も批判も吸い寄せやすい性質を持っているからである。

彼女の堂々とした歩き方は、ある人には自由の象徴に見え、別の人には挑発的に映る。同じカーディガンの着方一つとっても、評価は両極端に分かれる。

その読み取り方の幅広さこそが彼女のスター性であり、同時に彼女を縛り付ける要因にもなっている。

現在も、俳優としての彼女は歩みを止めていない。最近ではドラマ『俺だけレベルアップな件』の撮影を始めたとされており、映画『マイ・インターン』の韓国リメイク版の公開も控えている。

ただ歩いているだけで話題になるのは、圧倒的な人気の証である。だがそれは、あらゆる瞬間が誰かに解釈され続けるという息苦しさと表裏一体だ。

ハン・ソヒはその両面を抱えながら、再び作品の世界へと向かおうとしている。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）