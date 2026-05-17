荒木（71番）のゴールなど鹿島が千葉に２−０勝利。EAST１位を決めた。写真：永島裕基

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　J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTの１位が確定した。

　５月17日に行なわれたEAST第17節で、首位に立つ鹿島は敵地で最下位の千葉と対戦した。

　90分での勝利、もしくはPK戦勝ちでEAST１位が決まる鹿島は、序盤からペースを握り、効果的にチャンスを演出する。

　そして43分、先制に成功。ハイプレスでボールを奪い、鈴木優磨のお膳立てから荒木遼太郎が渾身の右足シュートをねじ込んだ。
 
　１点リードで迎えた後半、61分に千葉のカルリーニョス・ジュニオが２枚目のイエローカードで退場し、鹿島が数的優位に立つ。アウェーチームはうまくゲームをマネジメントしながら、88分に師岡柊生の得点でリードを広げる。そのまま２−０で快勝した。

　この結果、鹿島は最終節を残して、２位のFC東京に勝点５差をつける。EASTの首位通過が決定し、一方で敗れた千葉は最下位が確定した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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