鹿島がEAST１位を決める！ 荒木＆師岡弾で２−０快勝、敗れた千葉は最下位が確定
J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTの１位が確定した。
５月17日に行なわれたEAST第17節で、首位に立つ鹿島は敵地で最下位の千葉と対戦した。
90分での勝利、もしくはPK戦勝ちでEAST１位が決まる鹿島は、序盤からペースを握り、効果的にチャンスを演出する。
そして43分、先制に成功。ハイプレスでボールを奪い、鈴木優磨のお膳立てから荒木遼太郎が渾身の右足シュートをねじ込んだ。
１点リードで迎えた後半、61分に千葉のカルリーニョス・ジュニオが２枚目のイエローカードで退場し、鹿島が数的優位に立つ。アウェーチームはうまくゲームをマネジメントしながら、88分に師岡柊生の得点でリードを広げる。そのまま２−０で快勝した。
この結果、鹿島は最終節を残して、２位のFC東京に勝点５差をつける。EASTの首位通過が決定し、一方で敗れた千葉は最下位が確定した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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５月17日に行なわれたEAST第17節で、首位に立つ鹿島は敵地で最下位の千葉と対戦した。
90分での勝利、もしくはPK戦勝ちでEAST１位が決まる鹿島は、序盤からペースを握り、効果的にチャンスを演出する。
そして43分、先制に成功。ハイプレスでボールを奪い、鈴木優磨のお膳立てから荒木遼太郎が渾身の右足シュートをねじ込んだ。
１点リードで迎えた後半、61分に千葉のカルリーニョス・ジュニオが２枚目のイエローカードで退場し、鹿島が数的優位に立つ。アウェーチームはうまくゲームをマネジメントしながら、88分に師岡柊生の得点でリードを広げる。そのまま２−０で快勝した。
この結果、鹿島は最終節を残して、２位のFC東京に勝点５差をつける。EASTの首位通過が決定し、一方で敗れた千葉は最下位が確定した。
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