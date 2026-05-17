ジュニア公式Instagramでは、ACEesの深田竜生の動画を公開した。

■ACEes・深田竜生の動画にメロいと反響

【動画】メロいと反響！深田竜生が犬と戯れるわちゃわちゃ動画

この日の深田は、黒のロングTシャツにライン入りのジャージパンツというラフなコーデで登場。動画では海岸へと続く細い道で犬と歩くところから始まる。

深田は「初めてワンちゃんの散歩したー！」と綴り、犬を連れて海辺を散歩する後ろ姿や、犬を抱え、顔を寄せて可愛がる姿など、愛おしそうに犬との時間を過ごす深田の様子が収められている。

深田は「とてつもなく半端なく可愛かったです」と綴ったように、その気持ちは動画からも伝わってくる。

また、「黒ちゃん撮影ありがとー！」と紹介したように、撮影者は同じくジュニアの黒田光輝

のようで、最後に「また行こね」と結んだ。

この動画には、「め、めろい」「これはメロいて」「可愛すぎて息吸うの忘れた」「彼氏感ありすぎて苦しい」とメロいとの声が寄せられた他、「混ぜるな危険」「可愛いが渋滞」と深田と犬という構図や戯れる姿に悶絶するような声が寄せられていた。

また、「黒田くんありがとう」「ステキな動画、ありがとう」「次はツーショット動画が見たい」と黒田との2ショットのリクエストも寄せられていた。

■動画：メロいと反響！深田竜生が犬と戯れるわちゃわちゃ動画