15日、今年初のナイターファンファーレが響いたメーン11R「競馬ブック杯」（A1A2、フルゲート12頭立て、ダート1230メートル）は9番人気の伏兵ナリタシン（牡6＝坂本、父リオンディーズ）が接戦を制して1着。8戦ぶりの勝利をつかんだ。

ナタのような切れ味鋭い剛脚がさく裂した。道中は最後方でためるだけ脚をため、3コーナーから進出開始。この時点で先頭とは10馬身以上の差があったが、先頭集団が大混戦となったことで流れが向いた。7頭がずらっと横に広がる中、さらにその外を回して末脚勝負に懸け、これが奏功。上がり3Fは2位に0秒4差、ダントツの37秒3で、他馬をまとめて蹴散らした。単勝5900円、3連単は22万9400円の高配当となった。

殊勲の鞍上・大山真吾は「上がりがキレるイメージはあったので、うまいことハマったという感じはあります。自分の競馬をするだけだと思っていました」としてやったり。HUK初のナイターのメーン勝利騎手として歴史に名を刻み「（次回以降も）ぜひ現地に来て応援してください！」とファンに呼びかけていた。