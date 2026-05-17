「汗をぬぐう」「日差し避ける」振り付けや歌詞で自然に覚える

環境省や民間企業などでつくる「熱中症予防声かけプロジェクト」（事務局・東京都渋谷区）が、盆踊りの曲に合わせて、熱中症対策を学べる「ひと涼み音頭」を考案した。

こまめな水分補給や首回りの冷却などを歌詞で呼びかけており、各地のイベントで活用してもらうことで、熱中症患者の減少につなげたい考えだ。（高田悠介）

〽あ〜今年もやってくる 長くて暑い夏が――。

１５日午前、港区の赤坂区民センターで開かれた暑さ対策に関するシンポジウム。会場に軽快な歌が流れ、地元住民ら男女６人が約２００人の前で、「ひと涼み音頭」を披露した。

音頭は約３分間。歌詞は３番まであり、「飲んで、飲んで、水分補給。塩分補給も忘れずに」「冷やせ、冷やせ、首冷やせ。しっかり対策忘れずに」などと熱中症の予防策を紹介している。振り付けに、「汗をぬぐう」「日差しを避ける」といった動きが盛り込まれている点も特徴だ。

総務省消防庁によると、昨年５〜９月に熱中症で救急搬送された人は全国で１０万５１０人に上り、同期間の集計を始めた２０１５年以降で最多になった。死者は１１７人で、３週間以上の入院が必要な重症者も２２１７人に上った。都内でも９３１５人が搬送され、１人が死亡している。

こうした状況を受け、同プロジェクトは、特に熱中症への注意が必要な高齢者や子供の予防意識を高める方法を模索。高齢者は祭り文化に親しみがあり、子供の間ではダンスが人気となっている点に着目し、世代を問わずに、歌って踊れる盆踊りが啓発につながると考えた。

振り付けを担当したのは、港区で盆踊りを主催する「人と地域を元気にする盆踊り実行委員会」。同委員会メンバーの君島胤深（つぐみ）さん（３１）は「盆踊りにとっても熱中症は大敵だ。踊ると、自然と歌詞を覚えられる」と話す。

同プロジェクトはプロの振付師にも依頼し、ダンスバージョンも用意。さらに、盆踊りをアニメーション化した動画も制作し、ユーチューブで配信を始める。

今後、音源を全国の自治体や企業・団体に無料で提供し、各地の夏祭りや地域イベントなどで広く活用してもらいたい考えだ。

気象庁が先月２１日に発表した５〜７月の３か月予報によると、日本列島は暖かい空気に覆われやすく、全国的に気温が高くなる見込みで、今年も暑い夏が予想される。

同プロジェクトの山下太郎事務局長（５０）は「昔の夏は楽しいイメージがあったが、今では暑くてつらい時期になっている。音頭を通じて、楽しい夏だと感じてほしい」と呼びかけている。

◆熱中症予防声かけプロジェクト＝環境省や自治体、企業などの官民が一体となって、２０１１年に発足させたプロジェクト。熱中症による死亡者ゼロを目標に掲げ、各種啓発活動を行っている。現在は約７４００の自治体、企業団体が活動に賛同している。民間資格「熱中症対策アドバイザー」の養成講座も手がけている。