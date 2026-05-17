日々の食卓でなにかと出番が多い豆腐。「手頃なうえに栄養面も充実していて、どんな味つけにも見事にハマる万能食材です」と話すのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。ここでは、「豆苗の豆腐炒め」「ミツバ豆腐のゴマダレかけ」のレシピを教えていただきます。

シャキシャキ＆ふんわりコンビが相性抜群

豆腐と豆苗の異なる食感が楽しめる副菜です。

●豆苗の豆腐炒め

【材料（4人分）】

豆腐（木綿）1丁（300g）

豆苗1パック

サラダ油大さじ1

A［酒、みりん、しょうゆ、各大さじ1］

カツオ節5g

粗びきコショウ（黒）少し



【つくり方】

（1） 豆腐はペーパータオルに包んで30分ほどおく。水気をきり、手で大きめのひと口大に割る。豆苗は根元を切り落とし、4cm長さに切る。

（2） フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）の豆腐を入れて焼き目をつけ、取り出す。

（3） （2）のフライパンに（1）の豆苗を入れてさっと炒め、Aを加えて炒め合わせる。（2）を戻し入れてさっと炒め合わせ、カツオ節をふってからめる。器に盛り、コショウをふる。

なめらかな口当たりと濃厚なゴマの風味が魅力

濃厚なゴマダレと豆腐のさっぱり感が相性抜群です。

●ミツバ豆腐のゴマダレかけ

【材料（4人分）】

豆腐（木綿）1丁

ミツバ1束

塩、一味唐辛子各少し

A［練りゴマ（白） だし汁（温かいもの）各大さじ3 塩小さじ1／2］



【つくり方】

（1） 鍋に湯を沸かし、ミツバをさっとゆでて引き上げ、水に取る。水気を絞って1〜2cm長さに切る。

（2） 豆腐は2cm角に切る。（1）の鍋の湯に塩を加え、豆腐を入れて3分ほどゆでる。ペーパータオルの上に取り出して水気をきる。Aはなめらかに混ぜ合わせ、ゴマダレをつくる。

（3） 器に（2）の豆腐を盛って（2）のゴマダレを回しかけ、1をのせて一味唐辛子をふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう