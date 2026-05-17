おもちゃにしてはいけない物3つ

1.紐やゴム、糸

ゆらゆらと不規則に動く紐は、猫が獲物としてきたヘビやネズミなどの動きに似ています。狩猟本能を刺激されるため、猫は紐やゴム、糸などを好む傾向にあるといわれています。

しかし、猫の舌にある小さなトゲトゲに紐が引っかかり、吐き出せずに飲み込んでしまうリスクもあります。誤飲した場合、消化管内で詰まって、手術が必要になることも。

2.ビニール袋や紙袋

野生時代の名残から、身を隠せる暗くて狭い場所を好む猫。そのため、大きな袋の中は落ち着く空間です。さらに、「ガサガサ」という音が狩猟本能をかき立てるため、袋で遊ぶのが好きな猫が多いです。

ただし、顔を突っ込んだ際に袋が張り付いてしまって呼吸ができなくなる危険性があります。また、ビニールや紙の破片を誤飲する恐れもあるため、注意が必要です。

3.乾電池や鈴など小さな物

コロコロと転がる乾電池や音が鳴る鈴、小さなボールといった物は、猫にとって魅力的なおもちゃとなります。

しかし、こうした小さな物は誤飲の可能性があります。おもちゃのネズミの目やしっぽなど、壊れやすい物や細かなパーツがある物にも注意を払いましょう。

知らないと怖いリスク

腸閉塞

紐やビニール、おもちゃなどの異物が腸に詰まって、嘔吐や食欲不振、腹痛などを引き起こします。開腹手術で摘出するなどの治療が必要になるケースもあります。

パニック・呼吸困難

袋が顔に張り付いたり、頭が抜けなくなったりすると、パニックを起こす恐れがあります。また、呼吸困難に陥ると、泡を吹く、ぐったりするといった症状があらわれ、最悪の場合は命に関わります。

消化管の損傷

ボタン電池を誤飲した場合、アルカリ成分が胃や食道などの消化管の内壁を溶かして、短時間で穴が開いてしまう可能性があります。重篤な症状が出ることもあるため、素早い対処が求められます。

トラブル時の対処法

無理に吐かせない

紐や電池などの異物を誤食してしまった際には、吐かせようとしたり口から取り出そうとしないようにしましょう。

無理に異物を取り除こうとすると、腸や食道などを傷つける恐れがあります。飲み込んだ物がどんな物なのか、どの程度の大きさの物なのかを確認した上で、速やかに動物病院を受診してください。

様子見をしない

誤飲や窒息などのトラブルが起きたら、まずは落ち着いて状況を確認しましょう。嘔吐や下痢などの症状がある場合はもちろんですが、異変がなさそうに見えるときでも注意が必要です。

「特に症状が出ていないから」「いつもと変わらないから」と様子見をするのは危険です。しばらくしてから症状が出るケースもあるので、必ず獣医師による診察を受けましょう。

まとめ

猫がおもちゃで遊んでいる姿は、無邪気でとても愛らしいですよね。しかし、その裏には思わぬ危険が潜んでいます。

特に紐状の物や袋、小さな物は誤飲や窒息といった重大な事故につながる可能性があります。万が一の際には、まずは慌てずに状況を確認。その上で無理に対処しようとせず、速やかに病院に連れていきましょう。

そして、最も大切なのは、日頃から安全な環境を整えておくことです。

猫がおもちゃで遊んでいるときにはそばにいる、遊び終わったおもちゃは猫の手が届かない場所にしまう、おもちゃが壊れていないか定期的に確認するといった対策を取っておくことで、不幸な事故を無くすことができますよ。

(獣医師監修：葛野宗)