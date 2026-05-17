５月１７日の京都９Ｒ・白川特別（４歳上２勝クラス、芝２４００メートル＝１０頭立て）は、４番人気のベイラム（牡４歳、栗東・武英智厩舎、父サートゥルナーリア）が直線で抜け出して勝利した。勝ち時計は２０００年１０月にサンエムエックスが比叡Ｓでマークした２分２２秒６を０秒４上回る、２分２２秒２（良）。２６年ぶりにコースレコードを更新した。

道中は逃げ馬から少し間を開けて２番手を追走。１０００メートルも５８秒４と時計の出やすい馬場で、隊列は大きく変わることはなく直線へ。馬場の真ん中から手応え抜群に抜け出すと、最内にシフトチェンジ。吉村誠之助騎手のアクションに応えるように、トップスピードを維持して２馬身差で快勝した。昨年１２月のダート戦で騎乗していた鞍上は「芝の方が進みがいい印象でした。ゲートもうまく出てくれて、スムーズでしたね。この時計にも対応出来ていて強かったと思います」とうなずいた。

武英調教師は「速かったですし、いい感じで走れてたんで、２番手でプレッシャー無く行けましたね。非常にいい馬場というのもありますけど、芝に転向してから安定してますし、気持ちが強くなってきましたね」と笑みを浮かべた。

調教でも栗東・坂路で５０秒台を悠々たたき出すように、能力は高い。指揮官は「調教の良さがやっとつながってきましたし、僕の印象ですけどはじめて納得のいく勝ち方が出来ました。上に行ってもやれるんじゃないかな」と手応えを深めていた。