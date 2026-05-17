◆東京六大学野球春季リーグ戦第６週 第２日▽慶大８―７法大（１７日・神宮）

慶大が法大に雪辱し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。

１点を追う６回無死二、三塁で４番・中塚遥翔外野手（３年＝智弁和歌山）が逆転の２点適時打を放つなど、６安打を集めて打者一巡の猛攻で一挙６得点。６回２死一、三塁のピンチで登板して封じるなど、１回１／３を無失点と好投した１８９センチ左腕・鈴木佳門投手（２年＝慶応）がリーグ戦初勝利を挙げた。

鈴木佳は、２年生だった２０２３年夏の甲子園で力投し、慶応の１０７年ぶり日本一に貢献した大型左腕。昨オフに体重を２、３キロ増やしたことで球威が増し、さらに変化球の精度も向上したことで今季は６登板で無失点と安定した投球が続く。２３年秋以来５季ぶりの優勝へ向けて首位を走るチームを支える左腕は、「いつでも自分がいくんだという気持ちで常にブルペンで準備しています」と胸を張った。

チームは３季連続５位と低迷してきただけに、１８日の第３戦は優勝に向けた勝ち点がかかる重要な一戦になる。「去年の５位は自分も投げていたのでとても悔しかった。今年こそはチーム一丸となって絶対に優勝するぞという気持ち」と意気込んだ。