ヤクルトで活躍した野球評論家・古田敦也さんが１７日放送のテレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」（日曜・午後１時５５分）に出演。ドラフトで指名漏れした立命館大卒業時に唯一、熱心に勧誘してきた球団名を明かす一幕があった。

トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した「幸福度グラフ」を作成。テレビ朝日に残る膨大な貴重映像をひも解きながらアスリートの栄光と挫折、そしてその裏に秘められた“悔しさ”“涙”“岐路”“家族”“選択”といった人間ドラマに深く迫っていく同番組。

立命館大４年で立大の長嶋一茂らと大学日本代表入り。秋のドラフト会議でも注目選手にあげられていたが、「ドラフト前に僕の記事とかが出たんですよ。絶対１位間違いなしとか。長嶋一茂の方が記事が小さかった」と古田さん。

浜田に「どこか、声はかかってたんですか？」と聞かれると「前の日に家に電話がかかってきました、ある球団から。ウチのオカンが出たんですけど、『敦也君を明日、指名します。よろしくお願いします』って。僕は京都の寮にいたんで、『今、かかってきたで、電話。行くかどうか言わなあかんねん。どうする？』ってオカンが言って」と返答。

「でも、その時、取材とか受けて調子に乗ってるから、『弱い球団やな〜』とか僕も言って」と続けたところで浜田が「どこなんですか？ 弱かったのはあの当時やろ？ どこやったん？」としつこく問いかけ。

困った表情を浮かべた古田氏は「今、北海道で頑張ってる…」と日本ハムと明かしているのも同然の返答。「オカンが『どうする？』って言うから『オカンが行けって言うなら行くけど』って答えたら、オカンが電話口で悩むんですよ。当時もドラフト１位だったら１億ぐらいもらえるんですよね。だから、オカンも（お金が）ちらついたのか、『あっちゃん、どこでもいいから行こうや』って言い出して。貧乏から脱出できる瞬間かも知れないからって」と続けた。

「それで当日を迎えたら、テレビカメラもズラ〜ッ並んでて。でも、ドラフト６位まで呼ばれても名前が出なかったんですよ」と意外な指名漏れだったことを振り返った古田氏。

浜田が「電話はなんやったんや？」と聞くと「当日変更とかあるんですよ。メガネをかけてたんで、目が悪いヤツはプロ野球じゃだめだみたいなのがあったんで」と返答。

「後から（日本ハムから）あいさつがあって『見送りました』って。『見送りましたじゃねえよ！』って感じで。こっちは、こんなに準備して大恥かいて」と本音で振り返っていた。