◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手が今季５勝目を懸けて先発し、６回８７球、５安打無失点でリーグトップタイ５勝目の権利を持って降板した。

初回は安打と四球で走者を背負ったが、２回、３回を連続で３者凡退に抑えるなど修正。４回には先頭・度会の左中間二塁打で無死二塁のピンチを招いたが、後続を出塁させず無失点で切り抜けた。

５回は連打を浴びて２死二、三塁としたが、迎えた蝦名を１球で遊ゴロに打ち取り、得点を許さなかった。

６回は先頭から四球、安打で無死一、二塁。しかし後続の宮崎を三飛、ヒュンメンを１４９キロ直球で見逃し三振に仕留め２アウト。２死一、二塁で迎えた宮下は、三塁・坂本の好守もあり三直に打ち取って無失点でマウンドを降りた。

６回２／３を投げ７安打５失点だった前回６日のヤクルト戦（東京ドーム）から中１０日でマウンドに上がった左腕。前日１６日には「（期間が）空いた分、気持ちの面でも楽だった。体の動き自体はいいので、空いてよかった」と明かしていた。

ＤｅＮＡとの対戦は、プロ初黒星を喫した４月３日以来２度目。「たぶん、右打者をたくさん並べてくる。あまり（対右の）数字は良くないので、なんとかしのいでいきたい。真っすぐがいっていれば変化球も効いてくる。真っすぐが一番のポイント」と、ストレートを軸に勝負する決意を示していた。