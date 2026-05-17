◇第65回NHK杯体操 2日目(17日、東京体育館)

世界選手権およびアジア競技大会の日本代表最終選考会を兼ねた体操のNHK杯は17日、男子2日目が行われ岡慎之助選手が3連覇を達成しました。

4月の全日本個人総合選手権との合計得点で順位が決まるこの大会は、15日に行われた1日目終了時点で橋本大輝選手が合計256.428点でトップ、岡選手は合計255.247点で1.181点差の2位につけ、この日の最終日で頂点が決まります。

1班の両者は1種目目にゆか、2種目目にあん馬、3種目目につり輪を行い、いずれも岡選手が橋本選手を上回る得点をマーク。前半3種目が終わり2人の点差は0.148点差まで縮まります。

4種目目の跳馬では橋本選手が大技・ヨネクラを披露し点差を広げますが、5種目目の平行棒では岡選手が完璧な演技で橋本選手を上回り、2人の差は0.147点となりました。

そして最終種目の鉄棒では岡選手が大技のリューキンを決めるなどほぼミスのない演技、パリ五輪金メダルの実力を見せ14.633点をマークします。その後登場した橋本選手は演技の途中でまさかの落下。得点は伸びず、この種目21位の13.100点となりました。

1位の岡選手は大会3連覇達成、2位に橋本選手、3位には川上翔平選手が入り10月の世界選手権と9月のアジア競技大会日本代表が決定しました。

◆NHK杯順位・合計得点

1）岡慎之助 341.362

2）橋本大輝 340.076

3）川上翔平 335.877

▽各種目の岡選手と橋本選手の得点

ゆか

岡慎之助 14.466

橋本大輝 13.966

あん馬

岡慎之助 13.666

橋本大輝 13.633

つり輪

岡慎之助 14.000

橋本大輝 13.500

跳馬

橋本大輝 14.666

岡慎之助 14.400

平行棒

岡慎之助 14.900

橋本大輝 14.633

鉄棒岡慎之助 14.633橋本大輝 13.100