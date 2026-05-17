デビュー3周年・MAZZEL、初の写真集発売決定 パタヤで撮影“魅力たっぷり”な1冊に
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、きょう17日にデビュー3周年を迎えた。それを記念して、グループ初となる写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』が、8月21日に発売されることが発表された。
【番組カット】未公開カット多数！ミッションに立ち向かうMAZZEL
本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤで撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい洗練されたカットはもちろん、レストランで食事を楽しむ様子や海ではしゃぐ姿など8人の仲の良さが伝わるカットも掲載しており、MAZZELの“今”の魅力がたっぷり詰まった1冊となっている。
表紙カットも解禁された。パタヤの夜道で撮影したMAZZELらしいスタイリッシュな1枚となっている。
写真集の発売を記念して、プレミアムトークイベントも9月6日に都内で開催されることも決定した。
【番組カット】未公開カット多数！ミッションに立ち向かうMAZZEL
本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤで撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい洗練されたカットはもちろん、レストランで食事を楽しむ様子や海ではしゃぐ姿など8人の仲の良さが伝わるカットも掲載しており、MAZZELの“今”の魅力がたっぷり詰まった1冊となっている。
表紙カットも解禁された。パタヤの夜道で撮影したMAZZELらしいスタイリッシュな1枚となっている。
写真集の発売を記念して、プレミアムトークイベントも9月6日に都内で開催されることも決定した。