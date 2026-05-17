将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局の2日目が5月17日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われている。午後のおやつ提供の時間を前に、藤井名人が突如“ダンス”をするような不思議な動きを見せ、ファンが騒然とする一幕があった。

【映像】どうした!? 藤井名人の“可愛い動き”（実際の映像）

ストレート防衛と4連覇を目指す藤井名人と、背水の陣で初白星を狙う糸谷九段の激闘が続く本局。1日目の早い段階から前例のない力戦となり、2日目の午後を迎えて両者の体も頭脳も疲労のピーク、極限状態に達していると見られる。そんな緊迫した中盤戦の最中、盤面を見つめていた藤井名人が、突如として頭と体を左右にフリフリとリズミカルに揺らし始めた。

まるで懐かしのおもちゃ“フラワーロック”を彷彿とさせるかわいらしい横揺れに、ABEMAの中継に出演していた解説陣もびっくり。武富礼衣女流二段（26）が「なんかちょっと可愛い動きが…」と思わず反応すると、山川泰熙四段（27）も「あんまり見たことないですね」と驚きの表情を浮かべた。武富女流二段はさらに「私も初めて見ました、横揺れ。血液の巡りを良くしたかったんでしょうか」と語り、長時間の極度な集中状態から体をほぐし、脳に血流を送るための行動ではないかと推測していた。

普段は盤上で静かに熟考する絶対王者の予期せぬアクションに、視聴者も大盛り上がり。コメント欄には「急に踊りだしたw」「おどりだしたぞ」「何してるんｗそうたん」「踊りだした！！」とツッコミが殺到したほか、「今の動き何wかわいい」「フラワーロック」「初めて見る面白い動き」「めずらしい動き」「ダンシング聡太」「かわいいかわいい」と、盤上の鬼気迫る表情とのギャップに悶絶する声が溢れかえった。

対局はいよいよ、勝敗を分かつ熾烈な終盤戦へと向かっていく。独特の動きでリフレッシュ（？）を終えた藤井名人が、盤上でどのような舞いを見せるのか引き続き注目が集まる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）