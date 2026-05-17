サッカー元U−20日本代表で、現在は秋元康氏がプロデュースする昭和歌謡グループSHOW−WAの青山隼（38）が、14日付日刊スポーツの取材で予想したFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の日本代表メンバー26人中、24人を的中させた。

予想の中で、今回の代表メンバーに入らなかったのは相馬勇紀（29＝町田）、守田英正（31＝スポルティング）の2人だけだった。結果を受けて青山は「過去データと短期決戦のマネジメントを意識したメンバー予想をしてみました。ふたを開けてみれば森保監督の選考とほぼ一致した人選になり、監督のビジョンと自分の考察が重なり、非常にうれしい驚きです」とコメントを寄せた。

本大会に臨む日本代表に向けて「4年前から格段に成熟した今の日本代表なら、悲願のベスト4以上も目指していけると思います。日本中を沸かせるような熱い戦いと、国民に元気を届ける素晴らしい躍進を期待しています！」とあらためてエールを送った。

青山は名古屋をはじめ、C大阪、徳島、浦和でプレー。07年のU−20W杯カナダ大会でも活躍した。本紙のインタビューでは、今大会の注目選手に佐野海舟（25＝マインツ）をあげていた。

◆青山隼（あおやま・じゅん）1988年（昭63）1月3日、仙台市生まれ。MFとして徳島やC大阪などでJリーグ通算139試合出場。15年のシーズン途中に引退し、俳優に転身。23年にオーディションをへてSHOW−WAを結成。24年にデビューし、25年に第67回日本レコード大賞の新人賞を受賞。現在は元ブラジル代表のエジミウソン氏が設立した「エジミウソン財団」理事として、子どもたちの支援も行う。身長183センチ。