◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

マイル女王決定戦が１８頭で争われ、クリストフ・ルメール騎手騎乗で１番人気のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）がＧ１・３勝目を飾った。昨年アスコリピチェーノで制覇しているルメール騎手は２０年アーモンドアイ、２１年グランアレグリアに続く当レース連覇で、自身の持つ最多勝記録を更新する５勝目をマークした。勝ち時計は１分３０秒９。

昨年の桜花賞、秋華賞を制し、最優秀３最牝馬に選出された。初の海外遠征だった香港マイルこそ１１着に大敗したが、立て直されて迎えた今年初戦の阪神牝馬Ｓで、カムニャックなどを封じて白星発進。大一番でも勝利は譲らなかった。

２着には２番人気のカムニャック（川田将雅騎手）、写真判定になった３着争いは３番人気のクイーンズウォーク（西村淳也騎手）が３着、５番人気のエリカエクスプレス（武豊騎手）は４着だった。

クリストフ・ルメール騎手（エンブロイダリー＝１着）「スタートとても良かった。いいポジション取れました。３、４番手でちょうどいいポジション。坂上ってから手応えとても良かったです。これなら勝てると思いました。（後ろの気配？）何も感じなかったですね。ゴールまで集中して、ゴールまで頑張ってくれました。いい脚を使ってくれました。Ｇ１ホースでしたね。スピードありますし、２０００メートルのＧ１も勝っていますから、長くいい脚でとてもパワフル。背中もメンタルも強い。レース前もおとなしくて、ゲートも準備してくれていた。すごくいい馬です。（自身の目標は）Ｇ１ありますし、ダービーでいい結果を期待しています」