脳梗塞（こうそく）を発症して療養中の鈴木愛來（さら、19）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。手術を受け、集中治療室から“卒業”したことを報告した。

13日に「手術がんばってくる！」と投稿していた鈴木。この日、「集中治療室から戻ってきました」と報告し、「想像してた10倍くらい大変だ」と現状をつづった。

鈴木は2023年にSKE48の一員として活動。25年に卒業した。今年1月にアイドルグループ「Nu FEEL.（ニューフィール）」への加入が発表されたが、2月には脳梗塞を患っていることを公表。その後、入院して治療を続け、同28日に退院を報告した。3月には「5月に手術することが決まった」と伝えていた。

また、5月9日には「この度、予定しておりましたNu FEEL.への加入を見送らせていただくこととなりました」と報告し、「既に公表しております通り、現在脳梗塞の療養中であり、Nu FEEL.の一員として皆様の前でパフォーマンスをお見せすることが難しい状況にあります。体調や今後の治療等を踏まえ、時間をかけて何度も考えた結果、今回の加入を見送らせていただくという決断に至りました」と説明した。なお、同グループは同日に現体制終了を報告していた。