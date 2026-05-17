『名探偵コナン』初代・毛利小五郎役の神谷明「いつも『お父さん』と呼んでくれ」…山崎和佳奈さん訃報に沈痛
声優の神谷明（79）が16日、自身のブログを更新し、山崎和佳奈さんを追悼した。アニメ『名探偵コナン』で神谷は初代・毛利小五郎役、山崎は毛利蘭役で共演した。
【写真】昨年の舞台あいさつ…ステキな笑顔でコナンくんと並ぶ山崎和佳奈さん
神谷は「山崎和佳奈さんの訃報に接し、悲しみに言葉も見つかりません。涙が溢れてくるばかりです」とし、「彼女はいつも『お父さん』と呼んでくれていました。これから父はどうすればよいのでしょう。・・・今は耐えるしかありません」と沈痛。
そして「和佳ちゃん、今まで本当にありがとうございました。謹んでご冥福をお祈りいたします」としのんだ。
山崎さんは3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。今月15日、訃報が発表された。61歳だった。
【写真】昨年の舞台あいさつ…ステキな笑顔でコナンくんと並ぶ山崎和佳奈さん
神谷は「山崎和佳奈さんの訃報に接し、悲しみに言葉も見つかりません。涙が溢れてくるばかりです」とし、「彼女はいつも『お父さん』と呼んでくれていました。これから父はどうすればよいのでしょう。・・・今は耐えるしかありません」と沈痛。
山崎さんは3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。今月15日、訃報が発表された。61歳だった。