「バッテリィズ」のエース（31）が17日放送のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）に出演。関西ローカル番組への愛着を語った。

この日は、豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラ、ダブルヒガシ・大東翔生（しょうい）との若手芸人軍団「ギャンしょいエース」として登場。華山・にこらす率いる「おしゃべりにこらすチルドレン（ONC）」との泥仕合を繰り広げた。

MC・東野幸治は同企画に「いよいよ最終回です。完全にネタ尽きた」、月亭方正も「聞いたことない。この番組出るために無理矢理（軍団を）作ったんでしょ？」と指摘。「そんなことない、あるのはあります」と各軍団員は主張した。

左足にギプスを付けたにこらすが「階段を1段踏み外して骨折」と説明すると、東野は「今日休んで頂いたらこの回収録しなくてよかったのに…。“エースが東京で頑張ってるよSP”でよかった」と吐露。この日一番の売れっ子、エースがメインの企画に変更を希望した。

だがエースは「これがいいです、僕」とアピール。東野に「東京はまだちょっと居心地悪い？」と問われるとうなずき、「（軍団の）この3人。ずっと東京に来てくれたらいいのになって（思っていた）」と返した。豪快キャプテンは昨年、ダブルヒガシは今春、東京進出した。

「東京は面白くない？」と重ねる東野に、「全然（面白くない）！みんな仕事の顔してます」とエース。「こっちも仕事の顔してるやろ！」と、レギュラーメンバーを代表して主張するメッセンジャー・あいはらに、「全然してないです。ありがたいです」とあっさり返し、笑わせていた。