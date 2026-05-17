とうあ、レザーパンツで圧巻プロポーション際立つ「オーラが凄すぎる」「小物使いが参考になる」の声【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】モデルのとうあが5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】23歳人気YouTuber「かっこよすぎる」美スタイル際立つサッカーユニ×レザーパンツ姿
とうあが登場すると、会場からは大きな歓声が。サッカーのユニフォーム、レザーパンツにネックレスやブレスレットなどのアクセサリーを合わせたコーディネートで、圧巻のスタイルと堂々としたウォーキングを見せた。
とうあのランウェイに、ネット上では「小物使いが参考になる」「オーラが凄すぎる」「かっこよすぎる」「ユニフォーム似合ってる」「さすがのランウェイ」といった反響が寄せられている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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【写真】23歳人気YouTuber「かっこよすぎる」美スタイル際立つサッカーユニ×レザーパンツ姿
◆とうあ、レザーパンツで圧巻スタイル際立つ
とうあが登場すると、会場からは大きな歓声が。サッカーのユニフォーム、レザーパンツにネックレスやブレスレットなどのアクセサリーを合わせたコーディネートで、圧巻のスタイルと堂々としたウォーキングを見せた。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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