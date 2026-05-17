来月１４日、「全国闘牛サミット」が岩手県久慈市で１０年ぶりに開催される。

開幕まで１か月となったサミットを盛り上げようと、市内外の女性ファンが「平庭闘牛レディース」を結成し、グッズの製作やＳＮＳでの発信を通して闘牛の魅力を広めている。（山岸憲伸）

かわいいグッズ

今月１０日、久慈市山形町の平庭闘牛場。平庭闘牛大会の初場所となる「わかば場所」が開かれ、６００人を超える観戦客が訪れた。

平庭闘牛レディースのメンバーは熱気あふれる会場の一角で、かわいらしい闘牛のイラストをプリントしたオリジナルのトートバッグとＴシャツを初めて販売。「かわいいでしょ」と話しかけながら、平庭闘牛のＰＲに汗を流した。

サミット当日には、レディースを意識したピンク色のタオルのほか、帽子や缶バッジも販売するという。

２０〜７０代の女性約４０人

１９９８年に始まった全国闘牛サミットは、闘牛文化を持つ島根県隠岐の島町や沖縄県うるま市など全国９市町が持ち回りで毎年開催してきた。当日は記念闘牛大会のほか、各地の闘牛の課題や解決策を話し合う総会を開く。

久慈市山形町で年４回開かれる「平庭闘牛大会」は東北地方で唯一の闘牛として知られる。江戸時代に塩を盛岡方面まで運ぶ際、先頭を歩く牛を決めるために角を突き合わせたのが始まりとされる。

８３年に始まった大会は近年、発信力や若い世代での知名度不足が課題に。市は活性化につなげようと、闘牛文化のある新潟県長岡市の山古志地域や同県小千谷市の団体を参考に、１月頃からメンバーの募集を始め、３月に平庭闘牛レディースが結成された。今は市内を中心に２０〜７０歳代の女性約４０人が所属する。

市の担当者は「新しい視点で闘牛文化を発信してもらいたい」と期待する。

ＳＮＳで呼びかけ

平庭闘牛レディース初代総長の川代睦美さん（５４）は、勤務する市内の「宇部煎餅店」が大会に参加する牛のオーナーで、毎回応援しているうちに闘牛のとりこになった。今では他県開催のサミットにも足を運び、「１頭ごとに性格も違って、知れば知るほど良さがある」と魅力を語る。

サミットでのおもてなしに向け、メンバーは何度も会議を重ね、オリジナルグッズをデザイン。ＳＮＳでは活動の様子の写真を投稿し、闘牛大会への来場を呼びかける。川代さんはサミットに向け、「ファンを増やすとともに、闘牛を通して地元の久慈の魅力も知ってもらうことにつなげられたら」と意気込む。

若い牛の練習の場…わかば場所

若い牛の練習の機会として２０１５年に始まったわかば場所。１０日には２〜４歳の雄牛１４頭が登場し、激しく角を突き合わせる姿に多くの観客が興奮した様子で拍手を送った。

夫婦で毎年訪れているという青森県八戸市の会社員（５３）は「ゴツゴツとぶつかる様子は迫力がある。次回までの牛の成長が楽しみ」とくぎ付けだった。

次の場所は全国闘牛サミットの記念闘牛大会として来月１４日に開催される。