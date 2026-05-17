お笑いタレントの吉住（36）が16日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。憧れの芸人からの思わぬ言葉が“トラウマ”になったことを明かす場面があった。

博多大吉が「俺、吉住ってこういう番組とか一番苦手としてるって俺、勝手に思ってたから。あんまり初対面の人とガンガンしゃべるイメージもない、勝手に」とゲスト出演に驚き。松岡が「そんな感じなんだ」ともらすと、吉住も「暗い側の芸人をやらせてもらっているんで」。大吉が「裏友近みたいな。友近ちゃんから社交性をすべて剥ぎ取った」と説明すると、吉住も「削ぎ取って、で残ったらこれ、みたいな。逆に、お酒入っているから初対面の方ともいけるかなと」と笑った。

これを受けて、松岡は「そんな感じなのに、なんで芸人さんになろうと思ったの？」と質問。吉住は「東京03さんのコントを見て、“コントがやってみたい”と思って。あんまり好きなものはなかったんですけど、初めて“コントは好きかもしれない”と思って。あとは華丸大吉さんが福岡県民にとってはだいぶ近い存在というか。舐めているとかではなく、勝手に近い存在、親戚ぐらいだと思っているので、芸人になるかも、みたいな感じでなったところはある」と明かした。

大吉は「うれしいですね」と感激。「で、実際に会えたの？東京03とか」と聞くと、「すぐ会えました」と吉住。「飯塚（悟志）さんに“私、東京03さん好きで”ってお伝えして。“じゃあ、単独とか来てくれてたの？”って言っていただいて、“すみません、私、福岡が地元なので、行けてなかったんですよ”って言ったら、“いや俺ら、全国回ってるけど”って言われて…」と初対面でのやり取りを明かした。

これには大吉も「詰めるね」と苦笑。吉住は「ちょっとツッコミの人嫌かも、みたいな」と“トラウマ”になったことを明かし、笑わせた。