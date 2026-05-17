社会人野球クラブ「茨城ゴールデンゴールズ」の監督でタレントの片岡安祐美さん（39）が3日、自身のインスタグラムを更新。YouTube番組出演時のオフショットを公開しました。



【写真】公式キャラクター「招き猫のトコタン」と一緒に

片岡さんは、ボートレース常滑の公式YouTubeアカウント「ボートレースとこなめ公式チャンネル」で4月28日に生中継した『トコタンち｜中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 ５日目』に主演。



投稿では、女子格闘家でシュートボクサーのRENA（レーナ）さん（34）、番組の司会を務めた月刊ボートレース雑誌『マクール』編集長の渡辺将司さんら、出演者3人がそろった写真を公開しました。



また、「この日、めっちゃ当たった、自分が1番びっくり」とボートレースの結果について報告し、「大仲良しRENAちゃんと一緒も嬉しかった♡渡辺さん、面白い方でしたww」と番組共演者についてコメントしました。



別の写真では、プライベートでも親交の深いRENAさんと一緒に、ボートレース常滑の公式マスコットキャラクターである「招き猫のトコタン」の帽子を着用。2人そろって笑顔を見せ、その日の番組の盛り上がりを伝えました。



片岡さんは、熊本県出身。1986年11月生まれ。タレントの萩本欽一さん（85）が設立した「茨城ゴールデンゴールズ」の監督として活動。テレビやCMなどで活躍しています。