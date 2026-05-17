人気レースクイーンの有栖未桜（32）が17日までに自身のインスタグラムを更新。黒のセパレート・コスチューム姿を披露した。

「KNOCK OUT 64 ありがとうございましたっ」と、15日に東京・後楽園ホールで開催された「KNOCK OUT×ミャンマーラウェイ 3VS3 対抗戦」でラウンドガールを務めたことを報告。

黒のセパレートコスチューム姿の写真をアップし「ミャンマーラウェイ対抗戦 熱すぎてやばかったな。。打たれ強すぎる。。衝撃的なKOもあったりで今回も目が離せませんでしたね」とつづり、「次回6月の代々木のカードも第2弾が発表されてより楽しみです！！！！ぜひ次回もお待ちしてますっっ」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「カッコいい」「beautiful」「可愛い」「素敵な写真」などの声が寄せられている。

有栖は、2019年に「TーDASH JLOC エンジェル」としてレースクイーンデビュー。24年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。26年は、スーパーGT、スーパー耐久に参戦の「D'station Racing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」として活動。

千葉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB90・W60・H91。血液型O。趣味・特技はサウナ、麻雀、激辛、テニス、太鼓の達人。