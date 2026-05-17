◆陸上 セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）

男子走り幅跳びは昨年の東京世界陸上代表の橋岡優輝（富士通）が８メートル２２（追い風１・９メートル）で優勝した。２本目で好記録をマークしたが「まだ全然まとめ切れていなくて、２本目は流して跳んだら出ちゃったみたいな記録。３、４本目って結構修正をかけて徐々に良くなっていったんですけど、コンディション面で向かい風に負けてしまった。まだしっかり体が完成しているわけでは無いと強く感じました」と冷静に振り返った。

昨シーズンまで米フロリダを拠点に練習していたが、来年の北京世界陸上や２８年ロサンゼルス五輪を見据え、跳躍に特化した練習のためにサンディエゴに拠点を移しジェレミー・フィッシャー氏に指導を受けている。

まずターゲットとするのは１９年に城山正太郎が出した日本記録（８メートル４０）の更新。「でもそこも焦ってもしょうがない。まずは助走であったり、しっかり完成させていく。その結果、記録がついてくると思うので、今シーズンは焦らず伸び伸びと楽しみながらやっていきます」とさわやかに話した。