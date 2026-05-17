黒ごまをドサッ！『いんげんのごまあえ』は砂糖をほんの少し、こくを増すのが味の決め手

旬のさやいんげんを使った、定番のごまあえ。シャキッとした食感も楽しく、黒すりごまをたっぷり使ったあえごろもに少し砂糖を加えることで、まろやかでこくのある味わいに仕上がります。あと一品ほしいときにも取り入れやすい副菜です。

『いんげんのごまあえ』のレシピ

材料（2人分）

さやいんげん……10本（約80g）

〈あえごろも〉

砂糖……小さじ1/2

しょうゆ……小さじ1

黒すりごま……大さじ2





作り方

塩……少々

（1）いんげんをゆでる

いんげんはへたを切り、長さ3cmに切る。鍋にたっぷりの湯を沸かし、塩を加えて混ぜる。いんげんを加え、中火で3分ほどゆでて冷水にとり、ペーパータオルで水けを拭く。

（2）材料とあえる

ボールにあえごろもの材料を混ぜ合わせ、いんげんを加えて上下を返すようにしてあえる。

夏にかけて旬を迎えるさやいんげん。疲労回復に効果のある栄養素を含むので、夏場にしっかりとりたい緑黄色野菜です。黒すりごまの風味と、ほんのり加えた砂糖の甘みがよく合うごまあえは、あと一品ほしいときにも重宝します。

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）