フランスで開催中の、カンヌ国際映画祭で、是枝裕和監督の最新作、「箱の中の羊」が公式上映され、主演の綾瀬はるかさんらが会場を訪れました。「箱の中の羊」はカンヌ国際映画祭で最高賞「パルムドール」にノミネートされています。

【映像】スタンディングオベーションの様子（実際の映像）

16日、是枝監督や、主演の綾瀬はるかさん、お笑いコンビ「千鳥」の大悟さんが会場を訪れました。「箱の中の羊」は、息子を亡くした夫婦が、息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れる物語です。

作品が公式上映された後、会場では9分間のスタンディングオベーションが起きました。

綾瀬はるかさん「上映中に、ここで笑いが起こるんだとか、反応がまた日本の方とは違って、すごい新鮮で」

大悟さん「9分、10分近くですか、拍手もしたこともないしされたこともないし、スタンディングオベーションをもうそろそろと止めている人も初めてみたし、監督にびっくりしました。もらえるんならもろうとけと」

最高賞「パルムドール」を競う、コンペティション部門には、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」と深田晃司監督の「ナギダイアリー」もノミネートされていて、結果発表と授賞式は23日に予定されています。（ANNニュース）