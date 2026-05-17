GK後藤雅明が驚異の3本ストップ! 10位長崎が2位神戸とのPK戦を制して2試合ぶり白星
[5.17 J1百年構想リーグWEST第17節 長崎 2-2(PK3-2) 神戸 ピースタ]
V・ファーレン長崎が激闘の末、2試合ぶりの白星を手にした。J1百年構想リーグWEST第17節が17日に行われ、10位の長崎はホームで2位のヴィッセル神戸と対戦。2-2で突入したPK戦を3-2で制した。
先手を取ったのは長崎。前半21分、カウンターからMFマテウス・ジェズスがペナルティエリア右に切れ込み、右足でクロスを送る。フリーのMF山口蛍が右足で押し込み、古巣戦で今季初ゴールを挙げた。
しかし、前半27分に右サイドのMF飯野七聖からのクロスをFW武藤嘉紀がヘッドでゴール左に叩き込み、神戸が同点に追いつく。
前半32分には左サイドのMFジエゴからのロングスローが相手に触られてファーへ。武藤のヘディングシュートはクロスバーに当たるも、こぼれ球をDFマテウス・トゥーレルが頭で押し込んだ。
武藤の今季4ゴール目、トゥーレルの今季初得点で2-1と逆転した神戸。だが、長崎も譲らない。
前半45分、左CKからキッカーのM・ジェズスが左足で低いクロスを入れると、ニアの密集を抜けて中央へ。DFエドゥアルドが左足のボレーでネットを揺らし、今季初ゴールで2-2とした。
打ち合いだった前半から一転し、後半はスコアが動かずにPK戦へ。GK後藤雅明が1人目、2人目、5人目のシュートを止める活躍を見せ、長崎がPK3-2で勝利した。
神戸は2試合ぶりの黒星。首位奪取に向けて痛い結果となった。
V・ファーレン長崎が激闘の末、2試合ぶりの白星を手にした。J1百年構想リーグWEST第17節が17日に行われ、10位の長崎はホームで2位のヴィッセル神戸と対戦。2-2で突入したPK戦を3-2で制した。
先手を取ったのは長崎。前半21分、カウンターからMFマテウス・ジェズスがペナルティエリア右に切れ込み、右足でクロスを送る。フリーのMF山口蛍が右足で押し込み、古巣戦で今季初ゴールを挙げた。
前半32分には左サイドのMFジエゴからのロングスローが相手に触られてファーへ。武藤のヘディングシュートはクロスバーに当たるも、こぼれ球をDFマテウス・トゥーレルが頭で押し込んだ。
武藤の今季4ゴール目、トゥーレルの今季初得点で2-1と逆転した神戸。だが、長崎も譲らない。
前半45分、左CKからキッカーのM・ジェズスが左足で低いクロスを入れると、ニアの密集を抜けて中央へ。DFエドゥアルドが左足のボレーでネットを揺らし、今季初ゴールで2-2とした。
打ち合いだった前半から一転し、後半はスコアが動かずにPK戦へ。GK後藤雅明が1人目、2人目、5人目のシュートを止める活躍を見せ、長崎がPK3-2で勝利した。
神戸は2試合ぶりの黒星。首位奪取に向けて痛い結果となった。