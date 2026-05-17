滋賀vs北九州 スタメン発表
[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第17節](ハトスタ)
※15:30開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 4 井出敬大
DF 14 白石智之
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 17 木下礼生
MF 18 秋山駿
MF 32 海口彦太
MF 36 前川智敬
FW 10 人見拓哉
控え
GK 31 笠原淳
DF 44 藤谷壮
MF 24 ロメロ・フランク
MF 26 角田駿
MF 28 田部井悠
FW 9 森本ヒマン
FW 11 三宅海斗
FW 15 菊島卓
FW 77 北條真汰
監督
和田治雄
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 39 谷口璃成
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 96 西袋裕太
MF 6 星広太
MF 7 平原隆暉
MF 9 河辺駿太郎
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
MF 30 福森健太
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 41 杉本光希
DF 22 生駒仁
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 24 平松昇
MF 28 木實快斗
MF 40 官澤琉汰
FW 25 坪郷来紀
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平
※15:30開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 4 井出敬大
DF 14 白石智之
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 17 木下礼生
MF 18 秋山駿
MF 32 海口彦太
MF 36 前川智敬
FW 10 人見拓哉
控え
GK 31 笠原淳
DF 44 藤谷壮
MF 24 ロメロ・フランク
MF 28 田部井悠
FW 9 森本ヒマン
FW 11 三宅海斗
FW 15 菊島卓
FW 77 北條真汰
監督
和田治雄
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 39 谷口璃成
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 96 西袋裕太
MF 6 星広太
MF 7 平原隆暉
MF 9 河辺駿太郎
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
MF 30 福森健太
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 41 杉本光希
DF 22 生駒仁
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 24 平松昇
MF 28 木實快斗
MF 40 官澤琉汰
FW 25 坪郷来紀
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平