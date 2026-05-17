C大阪vs名古屋 スタメン発表
[5.17 J1百年構想リーグ WEST第17節](ハナサカ)
※15:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 16 奥田勇斗
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 田中隼人
DF 6 登里享平
DF 66 大畑歩夢
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 19 本間至恩
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 13 藤井陽也
DF 55 徳元悠平
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
MF 17 内田宅哉
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
MF 31 高嶺朋樹
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 佐藤瑶大
DF 20 三國ケネディエブス
DF 44 森壮一朗
MF 19 甲田英將
MF 41 小野雅史
MF 66 山中亮輔
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ
※15:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 16 奥田勇斗
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 6 登里享平
DF 66 大畑歩夢
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 19 本間至恩
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 13 藤井陽也
DF 55 徳元悠平
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
MF 17 内田宅哉
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
MF 31 高嶺朋樹
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 佐藤瑶大
DF 20 三國ケネディエブス
DF 44 森壮一朗
MF 19 甲田英將
MF 41 小野雅史
MF 66 山中亮輔
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ