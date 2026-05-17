「あと2週間で大きな夢の舞台に立てるかどうかが決まります」新潟DFゲリアがシーズン終了を待たずにチーム離脱
アルビレックス新潟は17日、DFジェイソン・ゲリアがオーストラリア代表のFIFAワールドカップ(W杯)最終メンバー選考に伴うプレキャンプ合流のため、16日からチームを離脱したと発表した。
過去にジェフユナイテッド千葉でもプレーしたゲリアは、2025年にメルボルン ・ビクトリーから新潟へ加入。今季はここまで11試合に出場し、1ゴールを記録している。
新潟は現在、J2・J3百年構想リーグWEST-Aで2位。最終節は23日に行われ、ホームで愛媛FCと戦う。
ゲリアは新潟の公式サイトを通じ、「このたび、FIFAワールドカップ最終メンバー選考に伴うプレキャンプに選出されたことを、大変光栄に思います」とコメント。クラブやサポーターに向け、感謝や決意を語っている。
「まずは、新潟の皆さんに心から感謝を伝えたいです。私自身がこのような大きなチャンスをいただけたのは、アルビレックス新潟の一員になれたこと、そして、クラブ関係者やチームメイト、サポーターの皆様の支えがあったからこそです。また、チームが一丸となってリーグ戦に臨んでいる最中にもかかわらず、私の挑戦を理解し、快く送り出してくれたチームにも深く感謝しています。本当にありがとうございます」
「あと2週間で、大きな夢の舞台に立てるかどうかが決まります。自分の持てる最高のパフォーマンスを発揮できるよう、全力で挑んできます」
「皆さんの大きな声援は、いつも私に強い勇気を与えてくれました。キャンプ中も皆さんの声を思い出し、己を奮い立たせて戦います」
オーストラリアは本大会でグループDに入り、アメリカ、パラグアイ、トルコと対戦する。
過去にジェフユナイテッド千葉でもプレーしたゲリアは、2025年にメルボルン ・ビクトリーから新潟へ加入。今季はここまで11試合に出場し、1ゴールを記録している。
新潟は現在、J2・J3百年構想リーグWEST-Aで2位。最終節は23日に行われ、ホームで愛媛FCと戦う。
「まずは、新潟の皆さんに心から感謝を伝えたいです。私自身がこのような大きなチャンスをいただけたのは、アルビレックス新潟の一員になれたこと、そして、クラブ関係者やチームメイト、サポーターの皆様の支えがあったからこそです。また、チームが一丸となってリーグ戦に臨んでいる最中にもかかわらず、私の挑戦を理解し、快く送り出してくれたチームにも深く感謝しています。本当にありがとうございます」
「あと2週間で、大きな夢の舞台に立てるかどうかが決まります。自分の持てる最高のパフォーマンスを発揮できるよう、全力で挑んできます」
「皆さんの大きな声援は、いつも私に強い勇気を与えてくれました。キャンプ中も皆さんの声を思い出し、己を奮い立たせて戦います」
オーストラリアは本大会でグループDに入り、アメリカ、パラグアイ、トルコと対戦する。