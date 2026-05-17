タレントの上沼恵美子（71）が15日放送の「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」にゲスト出演。確執のある人物について語った。

松任谷は「ちょっとシリアスな話になるかもしれないけど、エミリー（上沼）は中昔前に紅白の司会をされて、ちょっと叩かれてた時あったじゃないですか？」と話題提起。上沼は「そうなんです、M-1審査員で叩かれ…紅白の司会の叩かれはちょっと違うかもわかりません。あれはイビられたんですよ」とぶっちゃけた。

1994年、初めて紅白歌合戦司会に抜てきされた39歳当時、関西のローカルタレントだった上沼。NHKの番組に出演していた縁でオファーが来たといい、異例の大抜てきだったと回顧。「それで出向いて行ったから、叩かれたんです。誰が叩いたかというと歌手ですよ。紅組の歌手の連中ですよ！」と激白。松任谷は「あ、分かる」と笑いながら相づちした。

松任谷が「エミリーを叩いた人たちはもういませんね」とすると、上沼は「いえ、お元気で歌ってらっしゃいます」と高笑い。「2年連続で行かせていただいて、1年目はバーンってやられましたけど、その人に。2年目行ったらしゃあないなって思ったんでしょうね、“わ〜あ、いらっしゃい！今年も頑張ってね”って肩揉んでくれましたもん」と続け「あの手裏剣投げたオバハンがね、肩揉みよるねん、びっくりしたね」と皮肉たっぷりに語った。