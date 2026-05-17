玉川徹氏、羽鳥慎一アナを“接待旅” 京大時代から知る京都へ…特別な玉露、普段非公開の名刹、三つ星の料亭、祇園の帝国ホテル
『羽鳥慎一モーニングショー』などの玉川徹氏が、羽鳥慎一アナウンサーと共に、18日と25日放送のBS朝日『あなたの知らない京都旅』（毎週月曜 後9：00）に出演する。
【写真】「これが本当の贅沢ですね」…玉川徹氏＆羽鳥慎一アナが苔むした庭を眺める
今回、朝の情報番組でおなじみの名コンビが、スタジオを飛び出し、旅に出る。玉川氏が10年にわたり番組で共演してきた羽鳥アナへの感謝の思いを込めた“ご接待旅”に招待し、テーマは「新しい京都・古い京都・私の京都」。京都大学在学中に6年間を過ごし、現在も取材でたびたび訪れるなど、京都にゆかりが深い玉川氏が、自ら選んだ場所へ羽鳥アナをいざなう。
2人が待ち合わせたのは宇治市。玉川氏が羽鳥アナにぜひ味わってほしいという特別なお茶があるといい、玉川が日頃から愛飲している玉露を生産する「丸利 吉田銘茶園」へ。16代目園主が直々に玉露のいれ方を伝授。玉川氏も「お茶に対する固定観念が変わると思いますよ」と語る味わいに、羽鳥アナは「僕らが飲んでいるお茶ではない」と驚きを隠せない。そして、この茶葉だからこそ楽しめる意外な一品も紹介される。
続いて、普段は非公開の八瀬の名刹「瑠璃光院」へ。中でも玉川氏がぜひ見せたかったというのが「瑠璃の庭」。そこには静寂に包まれた空間が広がる。苔むした庭の前に腰を下ろした2人は、風の音や鳥のさえずりに耳を傾けながら、番組で共に歩んだこの10年を振り返る。さらに、2階では机に美しく反射する青もみじの幻想的な景色を堪能。羽鳥アナも「これが本当の贅沢ですね」という時間を過ごす。
また、玉川氏が接待旅でどうしても羽鳥アナを連れて行きたかった料亭「菊乃井」は、ミシュラン三つ星に輝く京料理の名店で、今回は食だけでなく、別の意味で味わってもらいたいものがあるという。
主人・村田吉弘さんの案内のもと、玄関からおもてなしの心を感じるしつらえの意味を知った2人は驚嘆。料理をいただく「葵の間」では、玉川氏がぜひ見せたかったという、誰もが知る美術館級の調度品がさりげなく飾られ…。羽鳥アナも思わず息をのむ。お待ちかねの料理には京料理のイメージを覆すような一品もあり、京料理界の重鎮でありながら、新たな素材も柔軟に取り入れ、和食のさらなる発展に尽力する村田さんとの会話は尽きることがない。
宿泊は今年3月に祇園で開業した「帝国ホテル 京都」。実は、玉川氏は早くも話題のホテルに宿泊したことがあり、随所に息づくおもてなしの魅力を、経験者ならではの切り口で熱く語る。
【写真】「これが本当の贅沢ですね」…玉川徹氏＆羽鳥慎一アナが苔むした庭を眺める
今回、朝の情報番組でおなじみの名コンビが、スタジオを飛び出し、旅に出る。玉川氏が10年にわたり番組で共演してきた羽鳥アナへの感謝の思いを込めた“ご接待旅”に招待し、テーマは「新しい京都・古い京都・私の京都」。京都大学在学中に6年間を過ごし、現在も取材でたびたび訪れるなど、京都にゆかりが深い玉川氏が、自ら選んだ場所へ羽鳥アナをいざなう。
続いて、普段は非公開の八瀬の名刹「瑠璃光院」へ。中でも玉川氏がぜひ見せたかったというのが「瑠璃の庭」。そこには静寂に包まれた空間が広がる。苔むした庭の前に腰を下ろした2人は、風の音や鳥のさえずりに耳を傾けながら、番組で共に歩んだこの10年を振り返る。さらに、2階では机に美しく反射する青もみじの幻想的な景色を堪能。羽鳥アナも「これが本当の贅沢ですね」という時間を過ごす。
また、玉川氏が接待旅でどうしても羽鳥アナを連れて行きたかった料亭「菊乃井」は、ミシュラン三つ星に輝く京料理の名店で、今回は食だけでなく、別の意味で味わってもらいたいものがあるという。
主人・村田吉弘さんの案内のもと、玄関からおもてなしの心を感じるしつらえの意味を知った2人は驚嘆。料理をいただく「葵の間」では、玉川氏がぜひ見せたかったという、誰もが知る美術館級の調度品がさりげなく飾られ…。羽鳥アナも思わず息をのむ。お待ちかねの料理には京料理のイメージを覆すような一品もあり、京料理界の重鎮でありながら、新たな素材も柔軟に取り入れ、和食のさらなる発展に尽力する村田さんとの会話は尽きることがない。
宿泊は今年3月に祇園で開業した「帝国ホテル 京都」。実は、玉川氏は早くも話題のホテルに宿泊したことがあり、随所に息づくおもてなしの魅力を、経験者ならではの切り口で熱く語る。