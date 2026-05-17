敵地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。8回に右翼線への長打を放ち、快足を飛ばして生還したが、記録は三塁打＋エラーに。中継を見た視聴者も思わず混乱に陥った。

6-2で迎えた8回2死一、二塁の第5打席。低めのチェンジアップをはじき返すと打球は右翼線へ。ポール際のネットに当たり、グラウンドを転々とする間に激走。相手守備の中継プレーが乱れる間に、一気にホームへ生還した。

ランニングホームランなら今季8号となるはずだったが、記録は「三塁打＋失策」に。エンゼルスは直後に、エンタイトルツーベースになるのではないかとチャレンジ。ルールではフェンス上のネットはインプレーとなるため判定は覆らなかった。

日曜日の昼にNHK-BSで中継された一戦。画面外から突如飛び込んできた大谷の生還劇に、ネット上の視聴者からは「大谷さんは結局三塁打？」「記念すべきランニングホームランが幻に…」「初めてのランニングホームランになるかと思ったが…」「それにしたって大谷さん足速すぎだろ」「画面左から大谷選手がホームに突っ込んできて速すぎて目が点になったよね」「なんだこれww実質ランニングホームランじゃんw」との反応が漏れていた。



（THE ANSWER編集部）