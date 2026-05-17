敵地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数2安打5打点と大活躍で15-2大勝に貢献したものの、あまりにもひどい古巣の試合運びに、ファンからは様々な声が上がった。

大谷は8回の第5打席、2死一、二塁から低めのチェンジアップを右翼線へ運んだ。ポール際のネットに当たり、グラウンドを転々とする間に激走。相手守備の中継プレーが乱れる間に、一気にホームへ生還した。

ランニングホームランなら今季8号となるはずだったが、記録は「三塁打＋失策」に。エンゼルスは直後に、エンタイトルツーベースになるのではないかとチャレンジ。ルールではフェンス上のネットはインプレーとなるため判定は覆らなかった。

エンゼルスは6回、先発ソリアーノが突如乱れ、1死から2四球と1死球で満塁とすると、連続で押し出し四球を与えて降板。2番手シルセスも押し出し死球と試合は壊れた。

大谷古巣が本拠地で厳しい結果に。Xには「酷い試合だったな」「エンゼルスにとっては悪夢のような試合だったわね」「エンゼルス、覇気無さ過ぎじゃない？」「エンゼルスが大谷が所属していた時から、何にも変わっていない事がとっても悲しいし、辛い」「ダメだ辛すぎてもう見れない」「エンゼルス可哀想で見てらんない」などの声があふれていた。



（THE ANSWER編集部）