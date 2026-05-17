◆男子プロゴルフツアー 関西オープン 最終日（１７日、大阪・茨木ＣＣ東Ｃ＝６７３４ヤード、パー７０）

４位で出た３６歳の藤本佳則（国際スポーツ振興協会）が６バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算９アンダーで逆転し、２０１３年１０月のトーシントーナメント以来となる１２年２１６日ぶりの復活優勝を遂げた。ツアー通算３勝目。

長谷川勝治の１３年８２日（１９８０年静岡オープン〜９３年よみうりサッポロ）、横田真一の１３年１９日（９７年全日空オープン〜１０キヤノンオープン）に次ぐ、ツアー史上３番目のブランク優勝となった。

優勝スピーチでは「優勝したけど、まだ実感していない。前半から流れは良かったけど、ボードがなかったので、ほんまにどういう感じなのか分からず。１８番で見て、『あ、トップやん』みたいな感じで。逆に良かった。今日も比較的ショットはいい感じで振れていて、パッティングの感じもすごく良かったので、ストレスなく回れた」と振り返った。

「十何年勝っていなかったので、勝てるんかなあと思っている自分もいたりしたが、ゴルフが好きで、あかん時もずっと頑張って来られた結果が今日の優勝。またいいゴルフができるように頑張っていきたい」。ビリケン似の藤本は、次の１勝を目指して行く。

◆藤本 佳則（ふじもと・よしのり） １９８９年１０月２５日、奈良県出身。３６歳。７歳でゴルフを始め、郡山西中卒業後、宮城・東北高へ。東北福祉大から２０１１年プロ転向。翌年のツアー選手権シティバンク宍戸でツアー初優勝。長めの襟足は学生時代からのこだわり。大阪・通天閣などにまつられる幸運の神様に似ていることから愛称は「ビリケン」。昨季賞金ランキングは７０位。１６５センチ、７２キロ。