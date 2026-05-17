元フジテレビの中野美奈子アナウンサー(46)が17日、インスタグラムに直近のお仕事ショットを公開した。



【写真】まるで秘密基地 とてもメイク室とは思えない

中野アナは「先日の収録現場。メイク室が酸素カプセルでした。秘密基地みたいで、なんだか落ち着く。酸素カプセルも今の時代は部屋みたいになってて、クーラーやテレビまであるんですね」と驚いた様子で投稿した。中野アナはハッシュタグを添えて「#メイクさん #いつもありがとうございます @oriental0830」と感謝を表した。



コメント欄には「育児にお仕事に忙しいかと思いますが、無理なさらずにして下さいね」「アナウンサー時代から可愛いですよ」「可愛い～なぁ～」などと共感の声が届いている。



中野アナは慶応大在学中の1999年にミス慶応に輝き、2002年にフジテレビ入社。10年3月、医師と結婚。12年7月、夫の海外赴任(シンガポール)に伴い、退社しフリーとなった。16年10月に第1子長男、21年6月に第2子長女を出産している。香川県出身で現在は丸亀市文化観光大使などを務めている。



（よろず～ニュース編集部）