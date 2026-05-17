【付録】「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」が付いてくる！ 予約必須の『sweet 2026年7月号増刊』は6月12日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『sweet 2026年7月号増刊』（宝島社）の「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月12日に発売される『sweet 2026年7月号増刊』（税込1980円）。付録として、「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」が付いてきます。
今回の目玉は、水色リボンのひとつ結びスタイルがスウィートな「モンチッチちゃん」のフェイスポーチチャームです。ぬいぐるみのようなふわふわとした手触りで、バッグに付けるだけで可愛らしいアクセントになります。見た目の愛らしさはもちろん、ポーチ仕様になっているため、リップやアメ、イヤホンなどちょっとした小物を収納できる実用性も兼ね備えています。
セットになっているのは、モンチッチだけでなくベビチッチやチムたんなど、愛おしい仲間たちがデザインされた「ぷっくりシール」です。ちゅるんとした立体的な質感が特徴で、目に入るたびに癒やされること間違いなしのアイテムとなっています。スマホケースやノートなど、お気に入りの持ち物に貼って、モンチッチたちの可愛さをいつでもどこでも楽しめます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『sweet 2026年7月号増刊』の「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」が見逃せない！
宝島社から6月12日に発売される『sweet 2026年7月号増刊』（税込1980円）。付録として、「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」が付いてきます。
水色リボンがキュート！ふわふわのモンチッチちゃんフェイスポーチ
今回の目玉は、水色リボンのひとつ結びスタイルがスウィートな「モンチッチちゃん」のフェイスポーチチャームです。ぬいぐるみのようなふわふわとした手触りで、バッグに付けるだけで可愛らしいアクセントになります。見た目の愛らしさはもちろん、ポーチ仕様になっているため、リップやアメ、イヤホンなどちょっとした小物を収納できる実用性も兼ね備えています。
癒やしの仲間が大集合！質感がたまらないぷっくりシール
セットになっているのは、モンチッチだけでなくベビチッチやチムたんなど、愛おしい仲間たちがデザインされた「ぷっくりシール」です。ちゅるんとした立体的な質感が特徴で、目に入るたびに癒やされること間違いなしのアイテムとなっています。スマホケースやノートなど、お気に入りの持ち物に貼って、モンチッチたちの可愛さをいつでもどこでも楽しめます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)