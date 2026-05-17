脳梗塞を発症し治療中の元SKE48の鈴木愛來（さら）さん（19）が5月17日、自身の公式Xを更新し、「集中治療室から戻ってきました 想像してた10倍くらい大変だ」と投稿しました。



【写真を見る】脳梗塞 治療中・鈴木愛來さん(19) 手術終え 「集中治療室から戻ってきました 想像してた10倍くらい大変だ」





鈴木さんは今年2月に脳梗塞を発症し、入院治療に取り組んでいることを所属事務所が公表。その後、2月28日に退院を報告していましたが、3月14日には「5月に手術することが決まった」と明かしていました。







そして5月9日には、予定していた「Nü FEEL.」への加入を見送ることを自身のXで公表。「体調や今後の治療等を踏まえ、時間をかけて何度も考えた結果、今回の加入を見送らせていただくという決断に至りました」と心境を綴っていました。







鈴木さんは2023年8月にSKE48の12期生オーディションに合格し、2025年2月いっぱいで同グループとしての活動を終了。今年1月に「Nü FEEL.」への加入を公表していましたが、直後に脳梗塞を発症し、2月14日に予定されていたお披露目イベントへの出演も叶わず、療養生活を余儀なくされていました。







この投稿にファンからは「術後の経過もいいようでよかった」「焦らなくて大丈夫 少しずついこう…」「大変だっただろうけど、無事戻ってきてくれてよかったです！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】