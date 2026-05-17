お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が16日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。相方・博多華丸（56）で最も好きなエピソードを明かす場面があった。

この日のゲストはお笑い芸人の吉住。松岡昌宏、吉住らとともに秋葉原の創業60年の老舗でニラ玉、ハムカツ、ポテサラ、サラシクジラをツマミとして注文し、堪能した。

そんな中、サラシクジラが運ばれてくると、大吉は「うそつくタイプやないんで、うちの相方の一番好きなエピソードが…」と切り出した。

「遠足の日に、前の日の残り物をお母さんが詰めたと。で、登山に行って、パカッと開けたら、白いご飯におかずがこれ（サラシクジラ）やったんですって。夜にお父さんが残した。“これじゃご飯食べれんばい”って。フルーツのタッパーみたいのがあったから、“果物だけで我慢しよう”と思ってパカッと開けたら、タプタプの酢みそが入ってた」と続け、「これはもう、華丸さんのエピソード（で一番好き）」と笑った。

これには松岡も「お母さん、すごい。ロックですね」とツッコミ。

大吉は「年々、華丸がついた精一杯のうそエピソードかなと思うんだけど、あいつそんなやつやないしなって思って」と苦笑いを浮かべた。