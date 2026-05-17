上地雄輔「#old friends」 沢尻エリカとのプライベート“乾杯”ショット公開「わ〜お久しぶり」「今も仲良しなんやね」
俳優の上地雄輔（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。俳優・沢尻エリカ（40）とプライベートでの“乾杯”ショットを披露した。
【写真】「今も仲良しなんやね」14年前に共演…沢尻エリカとの“乾杯”ショットを披露した上地雄輔
上地は「お祝いされんのかと思って行ったらエリカも誕生日が近かったw #old friends またな」とのコメントとともに、レストランのテラス席でグラスを片手に、白のキャップを目深にかぶった沢尻と“乾杯”する写真を披露した。
この投稿にファンからは「わ〜お久しぶり 昔のドラマ共演思い出した 懐かしい」「雄ちゃん、共演からだいぶ経つけど今も仲良しなんやね」「雄ちゃんはほんと交友関係広くてびっくりします」「え〜沢尻エリカ！ゆうちゃん仲良しだったんだ」「ゆーちゃんエリカ様映えますわー」「エリカ様、ぱっと見ではわからなかったです びっくり」などのコメントが寄せられている。
上地と沢尻は、2012年に放送されたTBS系のドラマ特別企画『悪女について』で共演している。
【写真】「今も仲良しなんやね」14年前に共演…沢尻エリカとの“乾杯”ショットを披露した上地雄輔
上地は「お祝いされんのかと思って行ったらエリカも誕生日が近かったw #old friends またな」とのコメントとともに、レストランのテラス席でグラスを片手に、白のキャップを目深にかぶった沢尻と“乾杯”する写真を披露した。
この投稿にファンからは「わ〜お久しぶり 昔のドラマ共演思い出した 懐かしい」「雄ちゃん、共演からだいぶ経つけど今も仲良しなんやね」「雄ちゃんはほんと交友関係広くてびっくりします」「え〜沢尻エリカ！ゆうちゃん仲良しだったんだ」「ゆーちゃんエリカ様映えますわー」「エリカ様、ぱっと見ではわからなかったです びっくり」などのコメントが寄せられている。
上地と沢尻は、2012年に放送されたTBS系のドラマ特別企画『悪女について』で共演している。