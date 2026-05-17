アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの鎮西寿々歌が１７日、都内で行われた、ファッション雑誌「ＶｉＶｉ」の体験型イベント「ＶｉＶｉ超ポジティブＥＸＰＯ２０２６」の会見に櫻坂４６の山粼天らと出席。ＶｉＶｉモデル８人が集結し、華やかな美の共演で会場を彩った。

鎮西はきゃしゃな肩ひもがのぞくオフショルダー衣装。「トップスで露出を見せて“大人カジュアル”に見せてみました」と笑顔で紹介した。

昨年７月に専属モデルへ加入したが、ＶｉＶｉのイベント出演は今回が初めてで、終始、高揚した様子。今年のイベントテーマ「ＬＯＶＥ」にちなみ、撮影現場でのラブな出来事を問われると、モデルはもちろん「ＶｉＶｉのスタッフさんも個性豊か」と回答。「撮れ高がイマイチな時は皆さんシーンってなる。すごく分かりやすくて、良い感じな時は『カワイイー！』ってなるので、本当に素直でポップでポジティブになれるような皆さんに囲まれて撮影してます」とおちゃめに明かした。

また自らが「超ポジティブになれる」ものを問われると、「焼き鳥とビールです」と即答。「焼き鳥、ギョーザ、ビールが幸せです」と飾らない笑顔で、場を和ませた。