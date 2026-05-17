“ビリケン”藤本佳則が13年ぶり3勝目 ツアー3番目のブランクV「ずっと頑張ってきた結果」
＜関西オープン 最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが終了した。
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“ビリケン”こと藤本佳則が6バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル9アンダーまで伸ばし、最終組のホールアウトを待たずして2013年「TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN Central」以来となる3勝目をつかみ取った。12年216日ぶりの勝利は、長谷川勝治（13年82日）、横田真一（13年19日）に次ぐツアー3番目のブランク記録となった。優勝インタビューでは「勝てるのかな、って思っていた自分もいて。本当にね、ゴルフが好きでずっと頑張ってきた結果として、きょう優勝できたと思います」と話し、笑顔を見せた。トータル6アンダー・2位タイに4番でホールインワンを達成した大堀裕次郎、小西たかのり。トータル5アンダー・4位タイには石坂友宏と西山大広が入った。池田勇太はトータル4アンダー・6位タイ。2戦連続優勝を狙った堀川未来夢は「66」をマークし、トータル1オーバー・27位タイで4日間を終えた。今大会の賞金総額は8000万円。優勝した藤本は1600万円を獲得した。
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