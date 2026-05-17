ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ö´Ú¹ñ¤Ç»æÂÞ10¸Ä»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×FRUITS ZIPPER¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌ¤Ï
FRUITS ZIPPERÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ê27¡Ë¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦TFT¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖViViÄ¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖEXPO2026¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ZÀ¤Âå¤Î¥»¥ë¥Õ¥é¥Ö¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò±þ±ç¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢4ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¡£ÄÃÀ¾¤ä¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡Ê22¡Ë¡¢Íòè½ºÚ¡Ê22¡Ë¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖViVi¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ºò²Æ¤«¤éÆ±»ïÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÃÀ¾¤Ïº£²ó¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£²«¿§¤ÈÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¡ÖViVi¥â¥Ç¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¸ÄÀË¤«¤Ç¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö»£¤ì¹â¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»þ¤Ï³§¤µ¤ó¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÁÇÄ¾¤Ç¥Ý¥Ã¥×¡×¤È¾Ð´é¤Ç»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÃçÀîÎÜ²Æ¡Ê28¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â¡Ø¤³¤Î¤ªÅ¹¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ2»þ´Ö¤Ç»æÂÞ10¸Ä¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤Ë¤â¶¯¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡Ê20¡Ë¡¢¤»¤¤¤é¡Ê25¡Ë¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡Ê21¡Ë¡¢Íºä¿´²Ö¡Ê17¡Ë¡¢Ý¯ºä46¤Î»³ùõÅ·¡Ê20¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£