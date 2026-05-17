「今日好き」おひなさま（長浜広奈）、ユニフォームトップスでクールに登場 ウィンクも披露【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】「今日好き」話題の美女、クールな表情披露
白いユニフォームトップスを身にまといクールな表情で登場。ステージトップではウィンクを披露した。
長浜のランウェイに、ネット上では「さすがの着こなし」「スタイル抜群」などの反響が寄せられている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」話題の美女、クールな表情披露
◆「今日好き」おひなさま、クールな表情で登場
白いユニフォームトップスを身にまといクールな表情で登場。ステージトップではウィンクを披露した。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】