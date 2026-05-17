TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

■セイコーゴールデングランプリ陸上2026 東京（17日、東京・MUFG スタジアム）

男子100m決勝はN.ライルズ（アメリカ）が9秒95（+0.6）で優勝、日本人トップは桐生祥秀（30、日本生命）の10秒15の4位となった。

約2時間前にチャレンジレースを走り、10秒05（+1.1）の記録をマークしたライルズ、順調な調整で決勝の舞台に登場。日本勢では桐生、守、そしてチャレンジレースを勝ち上がった日本記録保持者の山縣亮太（33、セイコー）というメンバーとなった。

スタートでライルズが早く反応してしまったが、選手に非はないというグリーンカードが提示された。やり直しとなったスタートでライルズはやや遅れて、隣のレーン桐生は最高のスタートとなった。

中盤からライルズのスピードが上がると、付いていく選手がいなくなり、9秒95でフィニッシュ、日本選手トップは10秒15で桐生が入った。

ライルズは「ちょっとヒヤッとしたけど練習の成果が出せた」と笑顔で話し、最後には「ありがとう」と日本語を披露した。

【男子100m 結果】

1位　N.ライルズ　　9秒95
2位　T.テイラー　　10秒04
3位　J.ジョーダン　10秒09
4位　桐生祥秀　　   10秒15
5位　飯塚 翔太　　  10秒19
6位　小池祐貴　　　10秒21
7位　山縣亮太　　　10秒24
8位　M.ムーア　　　10秒25
9位　守 祐陽　　　   10秒25
 