■セイコーゴールデングランプリ陸上2026 東京（17日、東京・MUFG スタジアム）

男子100m決勝はN.ライルズ（アメリカ）が9秒95（+0.6）で優勝、日本人トップは桐生祥秀（30、日本生命）の10秒15の4位となった。

約2時間前にチャレンジレースを走り、10秒05（+1.1）の記録をマークしたライルズ、順調な調整で決勝の舞台に登場。日本勢では桐生、守、そしてチャレンジレースを勝ち上がった日本記録保持者の山縣亮太（33、セイコー）というメンバーとなった。

スタートでライルズが早く反応してしまったが、選手に非はないというグリーンカードが提示された。やり直しとなったスタートでライルズはやや遅れて、隣のレーン桐生は最高のスタートとなった。

中盤からライルズのスピードが上がると、付いていく選手がいなくなり、9秒95でフィニッシュ、日本選手トップは10秒15で桐生が入った。

ライルズは「ちょっとヒヤッとしたけど練習の成果が出せた」と笑顔で話し、最後には「ありがとう」と日本語を披露した。

【男子100m 結果】

1位 N.ライルズ 9秒95

2位 T.テイラー 10秒04

3位 J.ジョーダン 10秒09

4位 桐生祥秀 10秒15

5位 飯塚 翔太 10秒19

6位 小池祐貴 10秒21

7位 山縣亮太 10秒24

8位 M.ムーア 10秒25

9位 守 祐陽 10秒25

