ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 激せまなのに客が殺到する人気店！肩寄せながら食べるトンカツ店に1.… 激せまなのに客が殺到する人気店！肩寄せながら食べるトンカツ店に1.5坪のナゾのラーメン店も！人気の秘密を調べてきました【それスタ】 激せまなのに客が殺到する人気店！肩寄せながら食べるトンカツ店に1.5坪のナゾのラーメン店も！人気の秘密を調べてきました【それスタ】 2026年5月17日 15時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 店内が「激せま」なのになぜ客が殺到するのか？わざわざ客が足を運ぶ理由は？人気の秘密を調べてきました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 井の頭線, ダイス, 世田谷区, 大学, 神事, ホテル, 介護, 葬儀, 神奈川, デイサービス