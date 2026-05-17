櫻坂46の山粼天さん、FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さんらが17日、体験型イベント「ViVi 超ポジティブEXPO 2026」に登壇しました。

【登壇メンバーは、ブリッジマン遊七さん・アリアナさくらさん・鎮西寿々歌さん(FRUITS ZIPPER)・せいらさん・山粼天さん(櫻坂46)・嵐莉菜さん・雑賀サクラさん・有坂心花さん】



【写真を見る】【 FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌 】 ViViモデルとして登場 「LOVEなもの」問われ即答 狆討鳥とビールと餃子が幸せ瓠−坂46・山粼天 犲蕾偉鐺爐離泪佑鬚靴討けば…





女性ファッション誌『ViVi』の編集部やモデル、読者たちのLOVEなもの瓩集結する体験型イベントは今回で4回目の開催。

ViViモデルによるファッションショーや国宝級イケメンランキングの投票などが行われます。





イベント前に行われた会見で山粼さんは、爛ぅ戰鵐帆簡圓妊好董璽犬卜てるのが嬉しいですし、さっき(嵐)莉菜さんが「天ちゃんと立てて嬉しい〜」って言ってくださってて。本当に優しいメンバーなので、とっても楽しみにしています瓩函ViViモデル同士の交流を楽しみにしている様子。





去年ViViモデルに就任した鎮西さんは、燹柄芦鵑蓮鵬弾直後だったのでイベントに参加できなかったんですけど、今回は皆と一緒に立てる。先輩方の背中を見て緊張しているんですけど、皆優しいので、ポジティブなパワーを来てくださった皆さんに届けられれば瓩醗婬すみました。





報道陣から、普段、櫻坂メンバーとファッションやメイクの情報交換をするのかと問われた山粼さん。

(メンバーの)守屋麗奈が最新ファッションアイテムやコスメに詳しいので、とりあえず守屋麗奈のマネをしておけば全身トレンドで過ごせるって思ってます（笑）瓩半亟蕕鯢發べました。





また、イベントテーマのLOVEなもの瓩砲舛覆漾∧麁賛悗ら、「自身にとってのLOVEなもの瓠廚鯡笋錣譴震漫后

鎮西さんは爐笋辰僂蝓⊂討鳥 ビール 餃子が幸せです瓩繁面の笑みで即答。報道陣向けのフォトセッションでは、いつものキュートな笑顔を封印。最新ファッションに身を包み、クールな表情でキメていた鎮西さんでしたが、まさかの狃醋映疋灰瓮鵐鉢瓩鵬饐譴らは笑いが起きていました。



【担当：芸能情報ステーション】